Barumini e le sue bellezze in vetrina a Monaco di Baviera. Dopo il successo alla Bit di Milano, la Fondazione Barumini Sistema Cultura si affaccia al mercato tedesco con la partecipazione alla F.RE.E., uno degli appuntamenti fieristici più importanti della Germania dedicati al turismo e al tempo libero, rappresenta un’occasione strategica per valorizzare un’offerta sempre più orientata ai temi della sostenibilità, della responsabilità e della qualità dell’esperienza culturale.

«La partecipazione alle fiere e agli appuntamenti nazionali e internazionali», sottolinea il presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura, Emanuele Lilliu, «rappresenta il cuore pulsante della nostra attività. La Fondazione non si limita a gestire in maniera efficace e sempre più qualificata i siti del proprio territorio, rendendoli pienamente fruibili ai visitatori, o a organizzare eventi culturali e scientifici negli spazi di Casa Zapata, del Museo e del Centro Lilliu. Lavoriamo anche su piani nazionali e internazionali come questi per promuovere la cultura, l’identità e la storia della Sardegna archeologica e del patrimonio nuragico».

«Creare e rafforzare canali di promozione», prosegue Lilliu, «significa rendere Barumini e la Sardegna sempre più visibili e riconoscibili nel mondo. È una leva fondamentale per accrescere il numero dei visitatori, rafforzare l’economia territoriale non solo di Barumini ma di un’area vasta e dell’intera regione, e raccontare la nostra storia e la nostra archeologia al fianco delle più grandi istituzioni culturali, anche grazie alla sinergia con realtà fondamentali come le Fondazioni dell’Altopiano della Giara e di Villanovafranca».

Le prossime tappe vedranno la Fondazione protagonista in alcuni tra i più importanti eventi di settore: Tourisma a Firenze, dal 27 febbraio al 1° marzo (stand condiviso con Fondazione Altopiano della Giara e Fondazione Villanovafranca); ITB Berlino 3-5 marzo; Le Salon Mondial du Tourisme, Parigi 12-15 marzo (stand condiviso con Fondazione Altopiano della Giara e Fondazione Villanovafranca); Fa’ la cosa giusta! – Milano, 13-15 marzo (all’interno dello stand della Regione Sardegna).

