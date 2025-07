È arrivata la proroga di 30 giorni, sino al 22 agosto, per il bando nuove rotte la cui scadenza era fissata per la mezzanotte tra il 22 e il 23 luglio.

Si tratta di un avviso per la manifestazione di interesse al quale le compagnie aeree interessate potranno presentare domanda per presentare uno tra i 67 collegamenti individuati sui tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia.

I vettori che si aggiudicheranno la procedura di evidenza pubblica beneficeranno di un contributo che coprirà fino al 50% dei costi aeroportuali negli scali di partenza e arrivo.

La proroga arriva dopo le richieste presentate da diverse compagnia che potrebbero essere interessate a partecipare al bando nuove rotte: Easyjet, Volotea, WizzAir, e Aeroitalia, come si legge nella documentazione relativa al procedimento.

Il bando prevede 67 rotte, suddivise tra i tre aeroporti sardi.

Aeroporto di Cagliari: Ajaccio, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Brest, Bucarest, Cluj, Cork, Dubai, Dubrovnik, Edimburgo, Eindhoven, Filadelfia, Hannover, Helsinki, Istanbul, Kaunas, Vilnius, Lamezia Terme, Lille, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Łódź, Malaga, New York, Nizza, Oslo, Riga, Rotterdam, Tallinn, Tirana, Zagabria.

Aeroporto di Alghero: Amburgo, Basilea, Berlino, Bilbao, Bristol, Cagliari, Colonia, Eindhoven, Ginevra, Lione, Manchester, Oslo, Porto, Praga, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Valencia, Varsavia.

Aeroporto di Olbia: Cagliari, Dortmund, Helsinki, Istanbul, Lisbona, Malaga, Liverpool, New York, Newcastle, Palma di Maiorca, Porto, Reykjavik, Rotterdam, Siviglia, Vilnius.

Tra le novità più rilevanti, le rotte intercontinentali verso gli Stati Uniti (New York e Filadelfia), e le connessioni con hub strategici come Istanbul, pensate per potenziare l'interconnessione tra la Sardegna, l'Europa e le aree extraeuropee.

(Unioneonline)

