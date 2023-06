Venerdì 30 giugno alle 12 prova generale per IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di cui si sta dotando l’Italia per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

Il sistema diramerà un messaggio di testo generico a tutti i telefoni cellulari presenti e attivi in Sardegna, associato a un segnale sonoro diverso da quello delle classiche notifiche che riceviamo ogni giorno.

Nel messaggio ci sarà anche un link con un questionario dove i cittadini potranno segnalare le criticità del servizio.

Terminata la sperimentazione, It-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione.

Non sostituisce tutti gli altri strumenti di informazione d'emergenza, anche e soprattutto a livello locale, ma vi si affianca.

