250 articoli per la casa, privi delle certificazioni minime e di indicazioni per il consumatore e ritenuti per questo non sicuri, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in due negozi in franchising di un noto marchio.

Nel corso dei controlli a Olbia e ad Alghero, sono state individuate decine di articoli esposti in vetrina non rispondenti alle norme sui materiali impiegati sui metodi di lavorazione. È stata anche rilevata l’assenza marchio “CE”, che dimostra la rispondenza dell’oggetto a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e il rispetto di tutte le procedure di conformità.

Complessivamente sono stati sequestrati 249 pezzi, con i rispettivi imballaggi, e i titolari dei negozi sono stati segnalati alla Camera di Commercio.

La sanzione pecuniaria va da 516 euro a 25.823.

