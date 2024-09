Prescrive il Decreto Draghi al comma 7 dell'articolo 20: «Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee».

Più che un dettato legislativo sembra un rompicapo destinato a strozzare senza rimedio anche i più forbiti e complicati letterati della lingua italiana. Eppure, il concetto finale è di una sintesi disarmante: individuate pure le aree idonee, ma non dimenticatevi che anche quelle "non idonee" sono da ritenersi idonee.

Ma allora: a cosa serve far finta di tracciare la mappa delle aree idonee, come disciplinato dall'altro "capolavoro" legislativo di Stato, il decreto Fratin, sottoscritto e avvallato dal Presidente della Regione lo scorso giugno, dando persino l'intesa della Regione sarda? A niente, appunto. È questo, infatti, il primo lapalissiano vulnus del Disegno di legge appena varato di tutta fretta dalla Giunta regionale mercoledì scorso. L'obiettivo, esplicitato nello stesso testo legislativo, (comma 11 articolo 3: «la legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, è abrogata»), è quello di evitare il severo giudizio della Corte Costituzionale sull'inutile e dannosa moratoria, risultata, in fin dei conti, funzionale solo a dare altro tempo a speculatori e lobby per completare autorizzazioni e iter amministrativi.

Il primo buco nero, un vero e proprio cratere di contraddizioni e ambiguità, è scolpiti nel primo articolo del Disegno di Legge varato dall'esecutivo regionale: «Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili». Insomma, un vero e proprio escamotage per proporre un'immensa "distrazione di massa", funzionale a far discutere su quali sarebbero le aree idonee, dimenticandosi, o peggio facendo finta, che il decreto Draghi, invece, mette sullo stesso piano «aree idonee» e «non idonee», differenziandone semmai la procedura: super accelerata per quelle ritenute idonee e ordinaria per tutte le altre. Annotazione a margine: la stragrande maggioranza dei progetti già presentati in Sardegna hanno abbondantemente superato i termini e i tempi delle stesse procedure ordinarie.

E mentre gli strumenti normativi proposti sinora dalla Giunta regionale non sembrano, dunque, in grado di arginare l’assaolto eolico e fotovoltaico, è allarme per lo smaltimento di pale e pannelli: nell’Isola non ci sono ditte specializzate per lo stoccaggio, ancor meno per lo smaltimento delle batterie al litio. Migliaia vecchie di pale eoliche sono stoccate in campi incolti magari sotto terra, con dubbi sulla stessa regolarità dell'operazione. O in aree autorizzate, dove sono finite le turbine da molti parchi eolici sardi.

Ulteriori dettagli e approfondimenti negli articoli di Mauro Pili e Lorenzo Piras sul quotidiano in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata