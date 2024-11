«La Pratobello ora è al centro del dibattito: questa è la nostra vittoria». Le attiviste, che per poco più di un giorno hanno occupato il Consiglio regionale, lo hanno gridato per essere sentite da tutti. «Non molleremo finché la proposta di legge di iniziativa popolare non sarà discussa». Ma le divisioni restano: anche dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato che, di fatto, sembra ridurre il margine d’azione della Regione sulle aree idonee.

La maggioranza

La maggioranza tira dritto e Antonio Solinas (Pd) ricorda la «scadenza cruciale» dell’11 dicembre. «Se la Consulta dovesse accogliere il ricorso del Governo sulla moratoria, andranno ripresi in mano tutti gli 800 progetti di eolico, fotovoltaico e agrivoltaico presentati alla Regione, che dovrebbe far fronte a un pericoloso vuoto normativo».

Il centrodestra

L’opposizione ha tentato di portare la Pratobello sotto forma di emendamenti dentro il ddl 45 sulle aree idonee in commissione. «Abbiamo provato in tutti i modi a chiedere alla maggioranza di tenere nel debito conto la proposta di legge firmata da oltre 210mila sardi e abbiamo sempre ricevuto risposta negativa», ha spiegato il presidente di FdI Paolo Truzzu.

I comitati

Ora i comitati aspettano l’incontro promesso alle dodici occupanti prima di lasciare il Consiglio. Decisi su un punto: «Tenendo conto degli sviluppi politici e giuridici delle ultime ore riemerge prepotentemente la centralità e l'importanza della Pratobello, perché di fronte al quadro normativo italiano la nostra Isola può trovare protezione solo attraverso l'applicazione dello Statuto e delle competenze primarie ed esclusive della Regione, ovvero l'urbanistica», dice Michele Zuddas.

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata