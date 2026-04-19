Anticipo d’estate nell’Isola, ma in settimana scendono le temperature. Sole nel weekend del 25 aprileGiornate all’insegna della stabilità atmosferica grazie alla protezione dell'alta pressione. Mercoledì qualche piovasco di passaggio ma poi torna il sereno
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Anticipo d’estate nell’Isola, con valori termici che si sono spinti ben oltre le medie climatiche del periodo. E con una settimana pronta ad aprirsi all’insegna della stabilità atmosferica grazie alla protezione dell'alta pressione.
Uno scenario meteorologico destinato a subire un cambiamento a partire dal pomeriggio di mercoledì, per la formazione di una lieve variabilità diurna sulle zone interne, con possibilità di brevi piovaschi di passaggio. Previsto anche un progressivo e lieve calo delle temperature. La causa è l'avvicinamento di un insidioso fronte instabile in discesa dal Nord Europa, che comincerà a scalfire lo scudo anticiclonico ma che dovrebbe avere conseguenze limitate sull’Isola.
La situazione dovrebbe però migliorare in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione: l'alta pressione dovrebbe tornare a essere la grande protagonista sul bacino del Mediterraneo. Questa nuova e decisa espansione anticiclonica spazzerà via le nubi, regalando ampi spazi soleggiati e un clima nuovamente mite da Nord a Sud.
(Unioneonline)