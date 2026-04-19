Anticipo d’estate nell’Isola, con valori termici che si sono spinti ben oltre le medie climatiche del periodo. E con una settimana pronta ad aprirsi all’insegna della stabilità atmosferica grazie alla protezione dell'alta pressione.

Uno scenario meteorologico destinato a subire un cambiamento a partire dal pomeriggio di mercoledì, per la formazione di una lieve variabilità diurna sulle zone interne, con possibilità di brevi piovaschi di passaggio. Previsto anche un progressivo e lieve calo delle temperature. La causa è l'avvicinamento di un insidioso fronte instabile in discesa dal Nord Europa, che comincerà a scalfire lo scudo anticiclonico ma che dovrebbe avere conseguenze limitate sull’Isola.

La situazione dovrebbe però migliorare in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione: l'alta pressione dovrebbe tornare a essere la grande protagonista sul bacino del Mediterraneo. Questa nuova e decisa espansione anticiclonica spazzerà via le nubi, regalando ampi spazi soleggiati e un clima nuovamente mite da Nord a Sud.

(Unioneonline)

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