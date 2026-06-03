La Sardegna torna protagonista del grande pattinaggio nazionale. Dal 4 al 7 giugno 2026, il pattinodromo di Elmas ospiterà infatti i Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa su Pista per la categoria Ragazzi e il Trofeo Skate Italia Ragazzi 12, un appuntamento che segna il ritorno nell’Isola di una rassegna tricolore dopo ben 26 anni.

L’evento, organizzato dalla ASD Elmas Inline guidata dalla presidente Valentina Lai, porterà in Sardegna circa 280 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi i titoli nazionali in una delle competizioni più attese della stagione.

«Siamo molto orgogliosi di questo traguardo che riporta gli atleti di tutta Italia in Sardegna per un evento di grande livello agonistico», ha dichiarato la presidente della società organizzatrice, sottolineando l’importanza di una manifestazione che rappresenta non solo un momento sportivo di alto profilo, ma anche una significativa occasione di promozione per il territorio.

La manifestazione prenderà il via giovedì 4 giugno con la giornata dedicata alle prove ufficiali del percorso di gara, mentre le competizioni entreranno nel vivo da venerdì 5 giugno con le prime qualificazioni e finali. Nei tre giorni di gare gli atleti delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi si confronteranno nelle prove a punti, nelle gare ad eliminazione, nelle prove sprint e nelle staffette, assegnando i prestigiosi titoli nazionali.

Particolarmente attesa sarà la cerimonia di apertura, in programma sabato 6 giugno tra le qualificazioni e le finali di giornata. Un momento che unirà sport e tradizione grazie alla partecipazione del Gruppo Folk Sant’Anna di Sant’Anna Arresi, che proporrà alcuni dei più suggestivi balli della tradizione sarda accompagnati dalle esibizioni di un musicista locale.

Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità istituzionali e sportive, tra cui il presidente regionale del CONI Sardegna Bruno Perra, il presidente del Comitato Regionale Skate Italia Serafino Corrias, il Commissario Prefettizio del Comune di Elmas Dott. Remo Ortu e il responsabile del settore corsa del Comitato Regionale Sardegna Lamberto Cuncu.

Il programma tecnico prevede venerdì 5 giugno le gare a punti e le relative finali, sabato 6 giugno le prove ad eliminazione e le staffette, mentre domenica 7 giugno si chiuderà con le spettacolari gare sprint da un giro e mezzo per tutte le categorie.

L’assegnazione di questo importante evento nazionale conferma la crescita del movimento rotellistico sardo e il lavoro svolto negli ultimi anni dalle società dell’Isola. Per Elmas e per tutta la Sardegna si tratta di un appuntamento storico che riporta il grande pattinaggio tricolore in una regione da sempre appassionata agli sport rotellistici.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Skate Italia TV, permettendo ad appassionati, famiglie e addetti ai lavori di seguire da tutta Italia le emozioni di un campionato che promette spettacolo, agonismo e grande partecipazione.

Programma

4 giugno: prove ufficiali del percorso di gara.

prove ufficiali del percorso di gara. 5 giugno: qualificazioni, semifinali e finali delle gare a punti.

qualificazioni, semifinali e finali delle gare a punti. 6 giugno: gare ad eliminazione, staffette e cerimonia di apertura.

gare ad eliminazione, staffette e cerimonia di apertura. 7 giugno: prove sprint e chiusura della manifestazione.

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