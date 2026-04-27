È Anna Chessa la nuova Miss Mondo Sardegna. La ventenne cagliaritana, studentessa universitaria, ha conquistato il titolo al termine della finale regionale andata in scena domenica sera nella suggestiva cornice de L’Agnata di De André.

Un successo che le vale il pass per la fase nazionale del concorso, in programma a partire dal 3 giugno a Gallipoli, dove rappresenterà l’Isola insieme ad altre finaliste sarde: Nicole Monni, Daiana Batzella, Asia Concas, Ilaria Adelina Mura e Ginevra Stella De Petrini. La serata, seguita da un pubblico numeroso, è stata condotta ancora una volta da Anthony Peth, volto noto della televisione nazionale, mentre madrina dell’evento è stata Sofia Viola, 22 anni, Miss Mondo Italia 2025, eletta lo scorso anno proprio nella finale di Gallipoli e pronta a rappresentare l’Italia alla 75ª edizione mondiale del concorso.

Grande emozione nelle parole della vincitrice: «Vincere questo titolo è un’emozione indescrivibile: un insieme di felicità, gratitudine e incredulità. Portare la mia terra nel cuore e rappresentarla a Gallipoli è per me un grande onore e una responsabilità che affronto con orgoglio. Darò il massimo per rendere fiera la Sardegna e vivere questa esperienza unica fino in fondo».

Soddisfazione anche da parte di Alessia Ghisoni, imprenditrice nel settore moda e organizzatrice dell’evento, che negli anni ha portato nell’Isola manifestazioni di respiro internazionale: «È stato tutto perfetto. La finale non poteva che tenersi in un luogo magico e suggestivo come L’Agnata di De André. Un grazie a Salvina Pinna per l’ospitalità, ad Anthony Peth per la conduzione e a tutti i professionisti che hanno lavorato a questo progetto. Auguro alle nostre ragazze di fare tanta strada a Gallipoli, ma soprattutto di vivere questa esperienza divertendosi».

Ora gli occhi sono puntati sulla finale nazionale: per Anna Chessa e le altre concorrenti sarde si apre una nuova sfida, con l’obiettivo di portare in alto il nome della Sardegna.

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