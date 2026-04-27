Una nuova rete idrica in alcune vie del comune di Uri prima della realizzazione di nuovi asfalti, interventi che interessano via Ittiri, via Risorgimento e l’ingresso di via Dante. A seguito di diversi sopralluoghi e confronti con Abbanoa, sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di circa 200 metri di nuova condotta (diametro 200 mm), con collegamento al serbatoio pensile, al fine di garantire una pressione costante ed evitare ritardi nel ripristino dell’erogazione dopo eventuali interruzioni del servizio idrico.

L’Amministrazione comunale ha richiesto ad Abbanoa un intervento risolutivo per affrontare le criticità storiche della rete idrica nella zona alta del paese, in particolare in via Ittiri e via Copernico. Per troppo tempo i residenti hanno dovuto subire disservizi prolungati, spesso ben oltre le 24 ore rispetto alle tempistiche ordinarie, a causa delle difficoltà nel ripristinare la normale erogazione dopo gli interventi di riparazione.

Dopo numerosi sopralluoghi e un costante confronto con il gestore, la richiesta è stata accolta e oggi si entra nel vivo dei lavori. Parallelamente, grazie a un finanziamento regionale del 2023, al termine dei lavori si procederà al rifacimento del manto stradale lungo l’intera via Ittiri e via Risorgimento, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza e una migliore percorribilità, attualmente compromessa. In questo più ampio programma di interventi rientrano anche i lavori di fresatura e posa del nuovo asfalto in via Dante, già in corso nella giornata odierna.

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