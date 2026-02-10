Andrea Frigo, cagliaritano, 58 anni, è il nuovo responsabile della sede ANSA della Sardegna.

Laureato in Scienze Politiche, ha iniziato l’attività giornalistica nel 1986, diventando giornalista pubblicista nel 1988.

Nel corso degli anni ha collaborato con varie testate, a partire dal quotidiano La Nuova Sardegna, poi La Nazione, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero Sardo, L’Opinione e Tuttosport, per cui è stato corrispondente da Cagliari per dieci anni sino al 2004.

Ha collaborato anche con il Gruppo Unione Sarda, conducendo varie trasmissioni sportive a Radiolina.

È stato consigliere nazionale e vicepresidente vicario dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva italiana), oltre che presidente dell’Ussi Sardegna per un mandato.

Dal 1996 ha iniziato a collaborare con l’ANSA, sino all’assunzione nel settembre 1999. È diventato giornalista professionista nel 2004. Da una decina d’anni ricopriva l’incarico di caposervizio aggiunto della redazione di Cagliari sino alla nomina a responsabile, decisa dal direttore dell’ANSA Luigi Contu.

Al vertice dell’Ansa in Sardegna Frigo raccoglie il testimone da Roberta Celot, nuova responsabile della redazione di Napoli.

