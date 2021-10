Governo sardo incapace, intervenga Roma. E’ l’appello di Pd e Movimento 5 Stelle in seguito all’esclusione anche di Ita, dopo Volotea, dalla gara per l’affidamento del servizio di continuità territoriale aerea della Regione Sardegna.

"Il rischio di rimanere prigionieri nella nostra Isola si fa di ora in ora più concreto, siamo in una situazione assurda, gravissima e senza precedenti”, attaccano i parlamentari dem Romina Mura, Andrea Frailis e Gavino Manca.

Di qui la richiesta al ministro Giovannini “di avocare a sé le funzioni assegnate alla Regione Sardegna, garantendo che ai sardi non sia strappato il diritto alla mobilità e ai collegamenti aerei con continente”.

“Mentre Solinas correva a confermare fedeltà a Salvini – continua l’affondo – il bando naufragava. A questo punto si deve prendere atto che la Giunta Solinas non solo non è in grado di garantire le più importanti esigenze dei sardi, ma nemmeno di sostenere le responsabilità connesse alla nostra autonomia regionale, che ogni giorno viene indebolita e calpestata”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato sardo M5S Nardo Marino, componente della commissione Trasporti.

"Ancora una volta la Sardegna rischia uno stallo del regime di continuità aerea, indispensabile per garantire il diritto alla mobilità dei sardi, per l'incapacità manifesta della Regione Sardegna. Infatti, la procedura d'urgenza non deve passare come un qualcosa di normale: è stato solo l'ennesimo salvagente lanciato dal governo alla Regione", afferma il parlamentare.

"Non si doveva arrivare alla procedura d’urgenza – attacca Marino -. Non si dia la colpa ad Alitalia, la realtà è che il governo in questi anni non ha ricevuto da parte della Regione alcuna richiesta proveniente dalla Conferenza di servizi che fosse compatibile con le chiare previsioni normative Ue".

"E oggi - conclude Marino - si apprende che anche sulla procedura d'urgenza la Regione non è stata in grado di salvaguardare il diritto alla mobilità dei sardi. A pochi giorni dall’isolamento della Sardegna, si dà il via ad una nuova procedura negoziata. Considerato il grave rischio che sta correndo l'Isola e i suoi abitanti, proporrò di dare immediata attuazione al mio ordine del giorno con il quale chiedevo l’assunzione diretta da parte del governo delle competenze in materia di continuità territoriale".

(Unioneonline/L)

