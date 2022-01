Nuova giornata di screening oggi per gli studenti sardi in vista del rientro in classe previsto per domani, come stabilito dall’ordinanza emanata mercoledì dal presidente della Regione, Christian Solinas. Decine gli operatori sanitari impegnati nei vari hub e centri dell’Isola.

In attesa dei dati ufficiali, emergono per ora pochi casi di positività al Covid rispetto al gran numero di tamponi effettuati. Ma per gli studenti non basta: chiedono di rientrare con la Didattica a distanza e per domani è stata proclamata una giornata di sciopero a Cagliari nelle scuole superiori. "La situazione della pandemia in questo periodo storico è del tutto fuori controllo - spiega Alessandro Frongia, presidente della Consulta provinciale di Cagliari e rappresentante di istituto del "De Sanctis- Deledda" - per non parlare del sistema di trasporti sardo, che non è in grado di soddisfare la richiesta di mobilità da parte degli studenti. Le strutture scolastiche non sono in grado di garantire le norme minime di distanziamento".

Anche da Capoterra, gli studenti dell’istituto “Sergio Atzeni” chiedono che il rientro in presenza venga posticipato “vista la situazione pandemica in corso e soprattutto vista l’impossibilità di garantire la sicurezza dei mezzi di trasporto (piccoli e sempre strapieni) e degli ambienti scolastici (troppo ristretti rispetto al numero degli alunni, non garantendo il rispetto del metro di distanza l’uno dall’altro in numerose classi)”.

“Riteniamo – scrivono in una nota i rappresentanti d’Istituto Maria Alessia Manca, Michele Porcu, Giuseppe Atzori e Gaia Montis - sia meglio rimanere a casa per due settimane seguendo le lezioni in DAD, piuttosto che doverci andare o perché contagiati, o perché a contatto con positivi. Per noi la soluzione della DAD al momento è quella migliore, non solo per la nostra salute ma anche per quella di chi ci circonda”.

A Nuoro, invece, il sindaco Andrea Soddu ha disposto che le scuole riapriranno in presenza solo quando tutti gli screening sugli studenti della provincia saranno conclusi.

Ecco la situazione Comune per Comune.

CARBONIA – Prosegue la campagna di screening nelle scuole del Sulcis. Dopo le giornate di ieri a Sant'Antioco, San Giovanni e Santadi, questa mattina sono in corso i tamponi rapidi per gli studenti e per il personale scolastico per i residenti nel comune di Carbonia.

Lo screening, organizzato dal comune con la collaborazione dell'Ats, si sta svolgendo nella palestra del liceo Amaldi con ingresso dal piazzale di Via delle Cernitrici e vede coinvolti i volontari della protezione Civile SER, i Vigilantes della Mondialpol e gli agenti della polizia Locale di Carbonia coadiuvati dal Comandante Andrea Usai. Presenti sul posto con il sindaco Pietro Morittu e il suo vice Michele Stivaletta.

In tantissimi hanno voluto accompagnare i propri figli ad effettuare un test rapido per verificare l'eventuale presenza del virus SarsCov2 prima del rientro a scuola.

IL VIDEO:

trim.67916759-3BEC-4B8C-9EF1-A0B8D1ACB99C.MOV

Fabio Murru

