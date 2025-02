Danni e perdite per circa 6,5 milioni di euro. Sono i numeri del maltempo che, tra il 26 e 27 ottobre 2024, ha colpito la Sardegna, in particolare il Sulcis e il Medio Campidano, mettendo in ginocchio aziende agricole e zootecniche. L’eccezionale avversità atmosferica è stata riconosciuta ufficialmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta. Questo riconoscimento apre la strada a misure concrete di sostegno per le imprese agricole e zootecniche danneggiate da quella che è stata una delle peggiori calamità naturali della stagione.

Il Consiglio regionale aveva già stanziato i fondi necessari per facilitare la ripresa delle attività agricole nelle zone colpite. Ora, con la delimitazione territoriale approvata dalla Giunta, è fondamentale garantire che i finanziamenti arrivino tempestivamente alle 242 aziende coinvolte.

Le zone più colpite comprendono Decimoputzu, Villasor, Villaspeciosa e Siliqua, dove i danni complessivi ammontano a 6.573.051 euro. I tecnici di Laore, l'agenzia regionale per i servizi tecnici, hanno completato un dettagliato accertamento in campo, stimando danni alle colture per oltre 3,5 milioni di euro, alle strutture aziendali, alla viabilità interpoderale e alle opere di miglioramento fondiario per circa 2,7 milioni di euro. Inoltre, sono stati registrati danni al patrimonio zootecnico per 135.288 euro e alle scorte aziendali per 99.750 euro.

L’assessore Satta ha sottolineato l'importanza di garantire che le risorse destinate alla ricostruzione e al sostegno delle aziende arrivino in tempi rapidi. «Le misure di sostegno economico sono già state stanziate, ora è essenziale che questi fondi raggiungano velocemente le imprese per permettere loro di superare la difficile situazione», ha dichiarato. L'intervento tempestivo delle istituzioni, con il supporto dei tecnici di Laore, è un passo fondamentale per la ripresa delle attività agricole e zootecniche in Sardegna, salvaguardando l'economia delle zone più vulnerabili e supportando gli agricoltori e gli allevatori che hanno subito danni significativi a causa degli eventi atmosferici estremi.

