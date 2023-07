Confermata la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. La Corte d'assise d’appello di Cagliari ha pronunciato la sentenza che ribadisce la pena del carcere a vita nei confronti dell'allevatore Fabio Fois, 58enne di Girasole, accusato dell’omicidio di Fabio Longoni e del tentato omicidio di Daniele Conigiu.

Dopo un’ora e mezza di camera di consiglio, seguita alle repliche del procuratore generale Luigi Patronaggio e del difensore Marcello Caddori, la Corte di secondo grado presieduta dal giudice Massimo Costantino Poddighe (con a latere Alessandro Castello) ha letto in aula il dispositivo della sentenza che accoglie per intero le richieste dell'accusa e delle parti civili, gli avvocati Bruno e Paolo Pilia con Marzia Graziano.

Fois è accusato di essere il killer che il 22 novembre 2017 mise a segno l'agguato nelle campagne di Villagrande Strisaili, sparando fucilate nei confronti dei due allevatori: uno venne ucciso, l’altro riuscì a scappare anche se raggiunto alla gamba da un pallettone.

Come movente la Procura aveva ribadito che sarebbe stata una vendetta per il furto di due asinelli compiuto l'anno precedente e ammesso da Daniele Conigiu, rimasto ferito.

Lunga e appassionata è stata l'arringa dell'avvocato Caddori, certo dell'innocenza del suo assistito, che ora attenderà le motivazioni della decisione per presentare ricorso per Cassazione. La sentenza è stata accolta in silenzio nell'aula sostituiva che ha ospitato la Corte d'Asisse d’appello perché quella principale non era agibile per l’eccessivo calore delle temperature.

L'imputato era presente accanto al suo difensore, così come erano presenti i familiari della vittima con i legali di parte civile.

