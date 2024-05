«Allerta tsunami in Sardegna»: è questo lo “scenario” scelto per il nuovo test di IT Alert, il servizio di allarme nazionale per avvisare la popolazione via messaggio di possibili pericoli o catastrofi.

La nuova simulazione riguarda la provincia di Nuoro e in particolare i Comuni di Orosei, Siniscola e Posada.

Alle 11 il messaggio su tutti gli smartphone degli utenti della zona, in italiano e anche in inglese, con il seguente testo: «TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata