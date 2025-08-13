Tempesta di pioggia a Bultei e Bono: decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e danni alle abitazioniL’emergenza dal pomeriggio di ieri fino alle prime luci dell’alba
Una tempesta di pioggia ha creato forti disagi in particolar modo nei territori di Bono e Bultei.
Dal pomeriggio di ieri, fino a notte inoltrata, i vigili del fuoco del distaccamento di Bono hanno effettuato circa 20 interventi per maltempo tra i due comuni maggiormente colpiti dai forti temporali estivi.
Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza di tetti a causa della cadute di tegole. Divelti anche pali e canne fumarie, con allagamenti all’interno di abitazioni e nelle strade, con interventi rilevanti legati ai corto circuiti all'illuminazione pubblica.
L'emergenza si è conclusa alle prime luci dell'alba. Per fortuna non si segnalano feriti.