Solo interventi urgenti e unità di crisi attivate negli ospedali del Cagliaritano e del Sulcis. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, l’Arnas Brotzu, il Policlinico Duilio Casula e l’Asl Sulcis Iglesiente hanno attivato le proprie unità di crisi per garantire il monitoraggio costante e il coordinamento delle attività necessarie alla gestione di eventuali emergenze.

«L’unità di crisi – si legge in un comunicato dell’Arnas Brotzu – opererà in raccordo con le autorità competenti e con il Collegio di Direzione, mantenendo costantemente informati pazienti e operatori, al fine di assicurare la continuità assistenziale e la sicurezza». Attualmente le attività clinico-assistenziali proseguono regolarmente, nel rispetto delle misure di sicurezza, e sono stati attivati protocolli di pronto intervento in caso di evoluzione della situazione. Nel Sulcis, l’Asl ha disposto la chiusura degli uffici amministrativi e il ricorso al lavoro agile per alcune attività, mentre le prestazioni sanitarie non differibili verranno garantite regolarmente. I poliambulatori restano aperti, e il personale è impegnato a informare tempestivamente i pazienti in caso di assenze di specialisti, con possibili variazioni dell’ultimo momento.

Massima allerta anche al Policlinico di Monserrato e al San Giovanni di Dio, dove oggi e domani saranno erogate esclusivamente prestazioni urgenti. Per mercoledì 21 gennaio, le disposizioni saranno aggiornate in base all’evoluzione delle condizioni meteo e alle indicazioni della Protezione Civile.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUL MALTEMPO

