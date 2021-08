Resta alto il livello d’allarme in Sardegna a causa del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva da parte di pazienti affetti da Covid-19.

Se in Italia il dato è stabile al 3%, nell’Isola si arriva infatti anche all’11%. Lo conferma il nuovo monitoraggio dell’agenzia Agenas, secondo cui l’allerta riguarda anche la Sicilia, che ha il 7% dei posti di rianimazione occupati da pazienti positivi.

La Sardegna rischia, almeno sulla carta, dunque di tornare in zona gialla: in base ai nuovi parametri per il cambio di colore delle regioni, al momento sarebbe infatti superata la soglia limite del 10%.

In base agli ultimi aggiornamenti diffusi dalle autorità regionali sono attualmente 20 i pazienti ricoverati in terapia negli ospedali dell’Isola, mentre quelli assistiti in area medica sono poco più di un centinaio.

(Unioneonline/l.f.)

