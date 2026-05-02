Il parco di Porto Conte si conferma una delle mete più attrattive per chi sceglie Alghero nel segno della natura, della cultura e delle esperienze all’aria aperta. La riapertura della grotta verde, nel weekend del 1° maggio, ha fatto registrare circa 850 visitatori nei diversi siti dell’Ecomuseo.

Protagonista assoluto proprio l’antro che si apre sul versante orientale di Capo Caccia, tornato ad accogliere il pubblico proprio venerdì e subito preso d’assalto da residenti e turisti. Numeri importanti anche per Punta Giglio e Casa Gioiosa, sempre più apprezzata dalle famiglie grazie alla mostra AlgueRex e alle immagini in diretta dai nidi delle coppie di falco pescatore.

Molto positivo anche il riscontro per l’area di Prigionette e la Villa Romana di Sant’Imbenia. Buone performance pure per il Museo Antoine de Saint-Exupéry a Porto Conte.

Un risultato, fanno sapere dal management dell’area protetta, che conferma la capacità del Parco di attrarre pubblici diversi e di proporre un’offerta integrata, in cui ambiente, storia, divulgazione e turismo sostenibile si rafforzano a vicenda.

Tutti i siti dell’Ecomuseo resteranno aperti anche sabato 2 e domenica 3 maggio. Informazioni su orari, prenotazioni e biglietti sono disponibili sul sito algheroparks.it e sull’app dedicata all’Ecomuseo.

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