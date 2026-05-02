Mattinata di pesanti disagi alla viabilità di Assemini, dove il traffico è andato in tilt in diverse zone nevralgiche. Le criticità maggiori si sono registrate nei pressi dell’ecocentro comunale, congestionato da lunghissime file di utenti in attesa.

​La paralisi ha colpito duramente anche il collegamento verso Decimomannu lungo la ex Sulcitana, con tempi di percorrenza dilatati e nervosismo tra gli automobilisti. Per decongestionare le arterie e ripristinare la sicurezza, è stato necessario l'intervento della Polizia Locale, che ha presidiato i nodi critici per dirigere il flusso veicolare. La situazione è tornata lentamente alla normalità solo in tarda mattinata.

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