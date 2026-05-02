Auto in fila all’ecocentro, traffico in tilt ad AsseminiLa situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento della polizia locale
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Mattinata di pesanti disagi alla viabilità di Assemini, dove il traffico è andato in tilt in diverse zone nevralgiche. Le criticità maggiori si sono registrate nei pressi dell’ecocentro comunale, congestionato da lunghissime file di utenti in attesa.
La paralisi ha colpito duramente anche il collegamento verso Decimomannu lungo la ex Sulcitana, con tempi di percorrenza dilatati e nervosismo tra gli automobilisti. Per decongestionare le arterie e ripristinare la sicurezza, è stato necessario l'intervento della Polizia Locale, che ha presidiato i nodi critici per dirigere il flusso veicolare. La situazione è tornata lentamente alla normalità solo in tarda mattinata.