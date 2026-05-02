A Curcuris, domenica 10 maggio, si terrà il “Green Day 2026”, iniziativa dedicata all’ambiente. Nel corso della mattinata, infatti, chiunque potrà partecipare mettendo in campo un’azione concreta di supporto all’ambiente. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune. Il programma prevede, alle 9, il raduno a “Sa Panghixedda” e le iscrizioni. Alle 9.15 il via alla pulizia della sorgente de “Sa Mitza Morta” e alla definizione del tracciato del percorso di trekking. Alle 13.30, infine, il pranzo conviviale nel bosco “Is Suergius”. L’organizzazione consiglia abbigliamento adeguato e calzature di sicurezza con suola imperforabile, pantaloni lunghi e guanti in pelle. Le adesioni si potranno effettuare entro domenica 3 maggio ed è prevista una quota di partecipazione (12 euro adulti e 6 euro i bambini fino a 12 anni) che comprende anche un gadget.

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