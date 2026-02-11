Anas ha completato gli interventi di ripristino sulla strada statale 292 “Nord Occidentale Sarda” al km 8, nel territorio comunale di Alghero. Lunedì c’era stata una frana sull’asfalto causata dalle recenti piogge, con l’interessamento di un costone roccioso.

L’intervento, si legge in un comunicato di Anas, «ha previsto la bonifica della parete rocciosa da ulteriori residui franosi e il ripristino della rete di protezione del costone, completando così le operazioni avviate immediatamente dopo l’evento. Nel tratto interessato, già da domani e per i prossimi giorni Anas proseguirà le verifiche e il monitoraggio».

Per incrementare la sicurezza, sempre nell’ambito degli interventi di consolidamento dei versanti, «nel mese di maggio Anas avvierà alcuni interventi riguarderanno la Statale 292 e che riguarderanno punti specifici nei territori comunali di Alghero, Monteleone Rocca Doria, Romana, Mara e Pozzomaggiore».

