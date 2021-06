Da domani e fino al 22 giugno si svolgerà a livello europeo la campagna Roadpol “Alcohol & Drugs” diretta a sensibilizzare contro la guida in stato di ebbrezza alcolica. In quei giorni le pattuglie della Polizia stradale, anche in Sardegna, saranno impegnate sulle principali vie di comunicazione. Nell’Isola verranno intensificati i controlli per incrementare i livelli di sicurezza e ridurre il numero delle vittime da incidente.

In particolare, il 20 giugno, gli agenti del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” svolgeranno una vera e propria maratona di controlli nell’arco delle 24 ore.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata