Nei giorni scorsi ha aggredito una coppia sul bus a Quartu, ed è stato fermato. Per poi scappare dal Santissima Trinità dove era stato trasferito per accertamenti sul suo stato psicofisico. Riacciuffato dalla polizia, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Libero, è tornato in azione a Sassari: ieri ha schiaffeggiato un giovane in stazione, poi ha sferrato un colpo al volto di un anziano e ha provato a sottrarre il cellulare a un altro ragazzo. Nel capoluogo turritano sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno identificato.

Si moltiplicano le segnalazioni su presunte aggressioni attribuite a un algerino di 19 anni che ha imperversato a Cagliari e hinterland, per poi spostarsi anche nel nord Sardegna.

Stando alle testimonianze, colpirebbe senza motivo con calci e pugni chiunque gli capiti a tiro. Una mina vagante, che era stata fermata dai carabinieri.

In ospedale, a Is Mirrionis, ha dato di nuovo segni di squilibrio, riuscendo a fuggire. In strada si è registrato un altro intervento, stavolta della polizia. Ma gli elementi in mano agli agenti non hanno permesso di andare oltre la denuncia. Così sono arrivati i pestaggi a Sassari.

Sui social rimbalzano foto del giovane e avvertimenti: “Attenti, è pericoloso”.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata