Si trova in cella a Sassari il giovane algerino che negli ultimi giorni ha imperversato dal sud al nord della Sardegna, aggredendo senza motivo le persone che incrociava per strada e sul bus.

Dopo alcuni concitati episodi tra Quartu e Cagliari, che hanno portato la sua foto a circolare su tutte le chat in una sorta di caccia all’uomo, il diciannovenne domenica era nel capoluogo turritano. In stazione ha prima schiaffeggiato un ragazzo di 22 anni, poi se l’è presa con un anziano, per aggredire successivamente un altro giovane.

Sono partite alcune richieste di aiuto al 112. Immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile. Il ragazzo – disoccupato, in Italia con regolare permesso di soggiorno – si è scagliato anche contro i militari, che lo hanno bloccato e ammanettato.

Trascorsa la notte in caserma, stamattina ha affrontato il processo per direttissima: il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata