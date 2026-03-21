Sarà un modo come sempre per dare il benvenuto a chi rappresenta il futuro del paese. Anche quest’anno il Comune di Zeddiani ha aderito alla "Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati", iniziativa con la quale si accoglieranno nella comunità i bambini nati nel 2025. In tutto sono tre. Come nel 2024. L'appuntamento è per mercoledì 25 marzo, alle 17, in Comune.

I partecipanti verranno accolti nell’aula consiliare, dove si svolgerà la “Cerimonia di benvenuto ai nuovi nati”. Ma non solo. In programma anche diversi momenti tra cui la lettura dei pensieri gentili a cura delle ludoteca e dei "Ragazzi in Bidda". Come fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Claudio Pinna, dopo l’accoglienza delle famiglie, ci sarà la consegna degli attesti di benvenuto e dei manufatti realizzati dagli adulti e dagli anziani del Cas e dalle donne del progetto "Babbaua".

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