Si conclude con due serate dedicate al cinema e alla partecipazione SARROCHART 2026 – Festival delle Arti Visive. Sabato 4 e domenica 5 luglio, alle 20.30, Casa Mascia (via Siotto 37) ospiterà le proiezioni finali dei laboratori cinematografici realizzati durante il festival e gli incontri con i registi Matteo Incollu e Matteo Manunta.

Promosso dal Comune di Sarroch, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e dell'assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, e organizzato dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, il festival ha trasformato il paese in un laboratorio diffuso dedicato alle arti visive e al racconto del territorio.

Nei mesi di giugno bambini, adolescenti e adulti hanno preso parte a due laboratori di cinema, vivendo un'esperienza di formazione e partecipazione che ha portato alla realizzazione di due cortometraggi dedicati a Sarroch. I film, nati dal lavoro collettivo dei partecipanti, saranno presentati per la prima volta durante le serate finali insieme alle opere dei registi ospiti.

«Con SarrochArt 2026 intendiamo consolidare un percorso culturale che mette al centro la partecipazione della comunità – afferma l'assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Rebecca Scano –. Il cinema diventa uno strumento per valorizzare il territorio, le sue storie e le relazioni tra le persone, coinvolgendo cittadini di ogni età in un progetto di crescita condivisa.»

Per Stefano Cau, direttore artistico del festival e responsabile dei laboratori cinematografici, il progetto rappresenta anche un'occasione di dialogo tra generazioni.

«Attraverso il cinema favoriamo l'incontro tra esperienze diverse e accompagniamo i partecipanti nella scoperta di un nuovo linguaggio espressivo. I laboratori non producono soltanto cortometraggi, ma occasioni di ascolto, confronto e racconto condiviso. Le serate finali saranno il momento in cui questo lavoro verrà restituito alla comunità.»

L'iniziativa conferma inoltre la volontà di rafforzare il ruolo di Sarroch come luogo di produzione culturale e audiovisiva, valorizzando un territorio che negli anni ha già ospitato diverse produzioni cinematografiche.

Il programma

Sabato 4 luglio

Casa Mascia – via Siotto 37

Ore 20,30

Aperitivo di benvenuto

Proiezione dei cortometraggi realizzati durante il laboratorio "Scoprire e raccontare Sarroch"

Proiezione del cortometraggio "Blu Oltremare" di Matteo Incollu

Incontro con il regista

Domenica 5 luglio

Casa Mascia – via Siotto 37

Ore 20,30

Aperitivo di benvenuto

Proiezione dei cortometraggi del laboratorio "Sguardi su Sarroch"

Proiezione del cortometraggio "Fratelli" di Matteo Manunta

Incontro con il regista

Le due serate rappresentano il momento conclusivo del percorso di SARROCHART 2026, restituendo al pubblico il lavoro svolto durante i laboratori e offrendo un'occasione di incontro tra cittadini, partecipanti e autori, nel segno del cinema come strumento di partecipazione, memoria e valorizzazione del territorio.

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