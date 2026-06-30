Grande successo per il quinto Stage Nazionale di Apnea, Yoga e Pesca in Apnea che si è svolto allo Yacht Club dell’Hotel L’Ancora di Stintino. Diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati della disciplina, l’evento ha registrato una partecipazione numerosa, confermando il crescente interesse verso un format che unisce tecnica, formazione e benessere.

Nel corso delle giornate si sono susseguite intense sessioni di apnea in vasca, uscite su cavo in mare e lezioni teorico-pratiche dedicate alla fisiologia del respiro, con particolare attenzione alle tecniche di rilassamento e alla pratica dello yoga, elementi fondamentali per migliorare le prestazioni e vivere il mare in piena consapevolezza.

L’iniziativa, organizzata da Pesca in Apnea Italia, ha potuto contare sulla sapiente regia del maestro Mariano Satta, apneista e pescatore di indiscussa fama, sul coordinamento della formatrice nazionale di pesca in apnea Emanuela De Lullo e sulla prestigiosa supervisione di Massimo Scarpati, autentica leggenda della pesca in apnea mondiale che in bacheca sfoggia 5 campionati italiani, 3 Campionati Europei a squadre ed 1 individuale, 1 Campionato Mondiale individuale e 1 Campionato Mondiale a squadre.

Ad impreziosire ulteriormente la manifestazione è stata la preziosa collaborazione della rivista Pescasub & Apnea e dell’azienda C4 Carbon, marchio leader nel settore della subacquea, da sempre sinonimo di innovazione e qualità.

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