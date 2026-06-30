“La responsabilità erariale del dirigente pubblico”: convegno a CagliariGiornata organizzata dalla Fedir: appuntamento il 3 luglio a Palazzo Bacaredda
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Si terrà venerdì 3 luglio a Cagliari il convegno “La responsabilità erariale del dirigente pubblico: luci ed ombre dopo la Legge n.1/2026”, organizzato dalla Fedir – Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici.
L’evento, che si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Cagliari (Via Roma 145), rappresenta un’importante occasione di confronto sul tema della responsabilità amministrativa dei dirigenti pubblici alla luce della recente riforma, con l’obiettivo di superare l’“amministrazione difensiva” e la “fatica ad amministrare”.
Programma
Ore 8.45 – 9.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 – 9.30
Saluti istituzionali
Massimo Zedda – Sindaco di Cagliari
Elisa Petrone – Segretario Generale FEDIR
Danilo Saba – Componente Segreteria Nazionale FEDIR-Dipartimento Segretari
Pietrina Canu e Donatella Pipere – Referenti Regione Sardegna FEDIR-Dipartimento Segretari
Daniele Maria Agulli – Segretario Regionale Sardegna FEDIR
Ore 9.30 – 11.00
Relazioni
Salvatore Pilato (Corte dei conti, Presidente preposto al referto della Sezione delle Autonomie)
“La riforma della Corte dei conti. Dissonanze e criticità di sistema”
Emanuele Talarico (Università degli studi di Sassari)
“La funzione consultiva della Corte dei conti e i riflessi sull’attività amministrativa”
Antonella Marcello (Segretaria Generale/Direttore Generale Comune di Cagliari)
“La riforma Foti: quale impatto sulla funzione di coordinamento del Segretario Generale”
Stefano Simonetti (Esperto di legislazione sanitaria)
“La riforma della responsabilità amministrativa: le ricadute in ambito sanitario”
Ore 11.15 – 11.30
Pausa caffè
Ore 11.30 – 12.00
Simona Truppi (Responsabile AON linea RC patrimoniale)
“Le disposizioni in materia di copertura assicurativa e riflessi sulle attuali polizze”
Ore 12.00 – 13.00
Tavola Rotonda
“La riforma della responsabilità amministrativa tra tutela dell’erario e protezione della Pubblica Amministrazione”
Moderatore: Ulderico Izzo
Intervengono:
Stefano Rombi – Sindaco di Carloforte
Paolo Caracciolo – Segretario Generale / Direttore Generale Città metropolitana di Roma
Anna Maria Segatori – Esperto in Amministrazione del personale del SSN
Daniele Ricciardi – Presidente ASSORUP
Giuseppe Napolitano – Segretario Generale aggiunto FEDIR
Maria Concetta Giardina – Segretario Generale FEDIR-Dipartimento Segretari.
(Unioneonline)