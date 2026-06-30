Tra luglio e agosto si accende l’estate con un calendario fitto di appuntamenti tra il centro abitato e Porto Alabe. Il filo conduttore sarà un mix fra cultura, sport, tradizioni per residenti e turisti.

Si parte l’11 luglio con una serata sulla terrazza del Museo Casa Deriu, seguita dalla cena di Beneficenza a Tresnuraghes. Il 17 e 18 luglio spazio allo sport con il Torneo di Padel in località S’Ena. Il 18, 24 e 26 luglio tornano le serate sulla terrazza del Museo Casa Deriu, mentre il 24 luglio Porto Alabe ospita il Concerto del Coro Santa Cecilia. Chiude 30 luglio un’altra serata al Museo Casa Deriu e l’Acquagym in spiaggia a Porto Alabe.

Ad agosto il programma si intensifica. L’8 agosto i festeggiamenti di San Ciriaco con processione, Santa Messa e serata musicale in psese. Il 10 agosto Concerto del Coro Pitanu Morette. A Porto Alabe si festeggia il 15 agosto Nostra Signora di Bonaria con processione, Santa Messa e serata musicale. Il 18 agosto è dedicato ai più piccoli ca Porto Alabe, mentre il 21 agosto torna il Torneo di Padel in località S’Ena. Tra gli appuntamenti i Giochi senza frontiere al campetto di Porto Alabe e la Notte sotto le Stelle al promontorio di San Marco. Spazio anche al benessere: Yoga al tramonto il 17, 24 e 31 luglio e il 13 e 21 agosto alle 19:30, e Acquagym ogni giovedì dal 16 luglio al 13 agosto dalle 17:30 alle 18:30.

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