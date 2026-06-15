Torna a Dolianova la rassegna dedicata al canto polifonico. Insieme ai padroni di casa del coro “Inkantos d’Olìa”, diretto dal maestro Boris Smokovic, si esibiranno il coro “Cantori di Bonaria” di Osilo, accompagnato dalla pianista Maria Piera Fadda, e il coro femminile di Uri “Melodias, diretto dal maestro Fabrizio Mangatia.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Inkantos d’Olia” con il patrocinio del Comune di Dolianova, è giunta quest’anno alla quarta edizione. In questi anni, la rassegna si è affermata nel circuito internazionale di “Music & Friends”, associazione che promuove importanti eventi musicali in tutta Europa.

L'appuntamento è per sabato prossimo, alle 20.30, nel sagrato della Cattedrale di San Pantaleo. L’ingresso è gratuito.

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