Tutto pronto per la quarta edizione della Sarrabus Experience, la passeggiata di 250 chilometri (ma ci sono anche percorsi più agevoli da 130 e da 180 chilometri) tra le bellezze naturali del Sarrabus, del Gerrei e (in parte) dell’Ogliastra. La partenza è in programma venerdì 10 aprile alle ore 9 da Villaputzu, in piazza Leonardo Da Vinci. E il paese di Villaputzu non è stato individuato a caso: “Si tratta di una scelta – ha spiegato Andrea Simbula, l’ideatore dell’evento – che è anche strategica e solidale, vogliamo cercare cioè di dare una boccata d’ossigeno alle attività ricettive di un territorio segnato in questi ultimi due anni dalla chiusura del ponte di ferro. Un grazie particolare all’amministrazione comunale di Villaputzu per la disponibilità e l’accoglienza”.

La “Sarrabus Experience” quest'anno si tiene subito dopo Pasqua, la settimana prima della Sagra degli Agrumi di Muravera. “L’intento – ha aggiunto Simbula – è promuovere il territorio e far sì che atleti e visitatori ritornino, soprattutto in bassa stagione. Puntiamo inoltre a far conoscere il Sarrabus a livello internazionale”.

Il percorso si snoda tra siti nuragici, miniere dismesse, località costiere e monumenti naturali. Quattro, nel complesso, i percorsi: tre in Mountain Bike e uno, su strada da 210 chilometri, che toccherà anche il Parteolla. Oltre sessanta gli iscritti da tutta la Sardegna.

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