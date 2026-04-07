Domani 8 aprile, alle ore 15.30, nel Parco di Molentargius-Saline, verrà inaugurato l’oliveto sperimentale realizzato nella piana di Is Arenas nell’ambito del progetto "Percorsi di olivicoltura – L’olivo come strumento di coesione, saperi e sviluppo locale".

L’iniziativa rappresenta un’occasione per illustrare le attività avviate nei mesi scorsi, che uniscono tutela ambientale, recupero della tradizione agricola e inclusione sociale: un percorso completo che integra formazione teorica e pratica, laboratori di assaggio dell’olio e momenti di partecipazione collettiva.

Si tratta di un progetto promosso dal Parco naturale regionale Molentargius-Saline e realizzato in collaborazione con Istrù Formazione e Sviluppo, con un cofinanziamento del Comune di Quartu Sant’Elena nell’ambito degli interventi di coesione sociale a supporto dei Servizi Sociali comunali e del Cagliari Calcio.

L’iniziativa si avvale, inoltre, della collaborazione tecnico-scientifica di AGRIS e LAORE Sardegna, del coinvolgimento di ANFFAS Sardegna e della partecipazione delle aziende agricole del territorio.

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