"Variazioni su Keith Emerson". E' il nuovo appuntamento col festival Acustica, un abbraccio di suoni, cultura e gusto, che domani sera (alle 19), al centro intermodale passeggeri, vede protagonista il tastierista Salvatore Spanu, con il suo organo particolare. Una manifestazione organizzata dall'associazione culturale Maart Intermodale, presieduta e diretta da Marco Benevole, col patrocinio del Comune, con la collaborazione di Esedra Escursioni, la Casa del Popolo di Bosa e con l'allestimento curato da Rosanna Serra. Salvatore Spanu si cimenterà sul tema "Variazioni" su Keith Emerson, che sono state una forma compositiva molto utilizzata sino all’inizio del secolo scorso. Salvatore Spano, alle tastiere e live electronics, traccia quelle che lo collegano al grande musicista inglese utilizzando sia composizioni proprie che composizioni dello stesso Emerson, incontrando nel percorso le influenze di Bach, Dave Brubeck e altri, in un continuo fluire narrativo fatto di musica jazz, rock, classica ed elettronica. C'è anche l'appuntamento col gusto con "Armonie di Sale", con la bottarga del Laboratorio Artigianale “Sa Butega”, che incontra il “Festajolu”, il vino bianco della cantina “S’Isula ‘e Campeda”di Bosa, in un’esperienza di gusto unica, autentica e raffinata per un concerto multisensoriale tra sapori intensi uniti alle note fresche di Salvatore Spano. Come ogni appuntamento del festival "Acustica", si conclude con le degustazioni curate da Gianluca Taccori, docente di storia, con "Experience", in mix tra sapori e suggestioni.

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