Tradizione, innovazione e territorio al centro del principale appuntamento agricolo della Sardegna. Arborea si prepara ad accogliere la 41ª edizione della Fiera dell’Agricoltura, in programma il 18 e 19 aprile al Centro Fieristico, sulla Strada 19 Est. Un appuntamento che, nel corso degli anni, si è consolidato come uno dei principali riferimenti per il comparto agricolo e zootecnico della Sardegna, capace di riunire istituzioni, imprese, allevatori, produttori e cittadini in un unico grande spazio di confronto. L’edizione 2026 si caratterizza per un’offerta articolata, che coinvolge l’intera filiera agricola e zootecnica, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’innovazione tecnologica e del benessere animale.

All’interno della Fiera è in programma la Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana, con sfilate, gare di conduzione e concorsi. Un momento centrale per la selezione genetica, la qualità delle produzioni e il confronto tecnico tra allevatori e operatori del settore, che conferma Arborea come punto di riferimento regionale per la Frisona Italiana. Poi la Mostra Mercato delle macchine e componenti per l’Agricoltura. Anche per il 2026 gli spazi espositivi registrano il tutto esaurito, a testimonianza del forte interesse del comparto agricolo regionale verso le tecnologie di ultima generazione.

La mostra mercato offrirà un quadro aggiornato di macchinari, attrezzature e soluzioni per l’efficientamento delle aziende, l’ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dell’impatto ambientale. Non mancherà Floroviva, con un’area interamente dedicata a piante, fiori, vivaismo e cura del verde, con la partecipazione di operatori e appassionati provenienti da tutta la Sardegna. Uno spazio privilegiato per conoscere qualità, varietà e nuove tendenze del settore, in un equilibrio tra tradizione vivaistica e innovazione nelle tecniche di coltivazione e progettazione del verde. E poi la Sagra della Fragola, con la degustazione e la possibilità di acquistare il prodotto direttamente dai fragolicoltori locali, valorizzando una delle produzioni simbolo del territorio. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Arborea in collaborazione con i produttori, unisce qualità, identità e comunità, rafforzando il legame tra cittadini, agricoltori e territorio.

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