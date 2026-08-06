Valerio Tarricone, Oscar per Blade Runner 2049, si racconta a Lo QuarterAppuntamento venerdì alle 19
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Un viaggio dietro le quinte del grande cinema per scoprire come nascono gli effetti speciali che danno vita ai blockbuster internazionali. Venerdì 7 agosto, alle 19, la sala conferenze de Lo Quarter ad Alghero ospiterà l'incontro con Valerio Tarricone, professionista italiano premiato con l'Oscar per i migliori effetti visivi grazie al lavoro svolto nel film Blade Runner 2049. L'ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria. L'appuntamento offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino uno dei protagonisti del settore degli effetti visivi, in un dialogo dedicato all'evoluzione della tecnologia applicata al cinema e alle prospettive future dell'industria audiovisiva. Lead FX Artist con oltre tredici anni di esperienza, Tarricone lavora oggi per Skydance Animation – Paramount Pictures a Barcellona, impegnato nelle produzioni animate Swapped e Spellbound per Netflix. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti studi internazionali di effetti visivi, contribuendo a film e serie di successo come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wonder Woman, Animali fantastici e dove trovarli, Godzilla vs. Kong, Game of Thrones e For All Mankind. Il riconoscimento più prestigioso è arrivato nel 2018, quando, come componente del team VFX di DNEG, ha conquistato l'Academy Award per i migliori effetti visivi con Blade Runner 2049. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Vittoria Srl.