La cantante sarda Maria Luisa Congiu sarà protagonista a Porto Torres in occasione del 2° Memorial dedicato al ricordo di Marika Soru, la ragazza di 16 anni scomparsa per un malore nel gennaio del 2024. La due giorni, il 7 e l'8 agosto, organizzata nel piazzale Lazio del quartiere Villaggio Satellite dall'Associazione Marika Soru, prevede un ricco calendario di eventi, a partire dalle 18 di venerdì con il battesimo della sella con Team Endurance Del Golfo e l’intrattenimento dei bambini con giochi gonfiabili. Spazio alla musica dalle 21 con il Live Music Francesca Piga, prima del concerto alle 22 dell’artista dalla voce originale, Maria Luisa Congiu. Sabato 8 agosto alle 9.30 il ritrovo dei motociclisti alle 9.30 presso il piazzale Lazio, da cui partirà il motoraduno con rientro alle 14. Seguirà alle 18 il Live Music con Marco Galleri, Giada Sassu, Federico Marras Perantoni e band, Pauz con Irene Sotgiu e i bambini della Dessì . Il concerto di chiusura è affidato al tributo a Fabrizio De Andrè con “E se vai”. Presenta la serata Laura Maninchedda. Durante la manifestazione estrazione lotteria (solo associati). Presenti chioschi drink e food, vendita gadget

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