Chi è Valerio Scanu?

Valerio Scanu è un cantautore e personaggio televisivo italiano, nato a La Maddalena il 10 aprile 1990. Ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al talent show "Amici di Maria De Filippi" e alla vittoria al Festival di Sanremo nel 2010.

Primi Anni e Inizi di Carriera

Fin da giovane, Valerio ha mostrato una forte passione per la musica, partecipando a vari concorsi canori locali. La svolta nella sua carriera è avvenuta nel 2008, quando è entrato a far parte della scuola di "Amici di Maria De Filippi", distinguendosi per le sue doti vocali e arrivando in finale.

Il Successo al Festival di Sanremo

Nel 2010, Valerio Scanu ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Per tutte le volte che...", aggiudicandosi la vittoria. Questo traguardo ha consolidato la sua presenza nel panorama musicale italiano, portandolo a pubblicare diversi album di successo.

Partecipazioni Televisive e Altri Progetti

Oltre alla carriera musicale, Valerio ha preso parte a vari programmi televisivi, tra cui "Tale e Quale Show" e "L'Isola dei Famosi". Nel 2025, è tornato alla ribalta partecipando al programma "Ora o mai più".

Vita Privata

Nel 2020, Valerio ha reso pubblica la sua relazione con Luigi Calcara, ingegnere e docente universitario. La coppia si è sposata il 7 settembre 2023, una data scelta in onore del padre di Valerio, scomparso lo stesso giorno dell'anno precedente.

