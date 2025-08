Sono 4 gli appuntamenti culturali promossi dalla Fondazione Bernardo De Muro di Tempio Pausania, in Gallura, nei Comuni di Arzachena, Viddalba, Aglientu e Santa Teresa Gallura.

Si inizia il giorno 4 agosto, lunedì prossimo, addirittura con 2 appuntamenti con 2 protagonisti diversi: all’Arzachena, nel suggestivo scenario del Nuraghe Albucciu, un attore del calibro di Giancarlo Giannini, ne "Le parole Note", darà voce ai versi di Pablo Neruda, García Lorca, Márquez, Shakespeare e molti altri, in un viaggio che parla d’amore, di passione, di vita. Ad accompagnarlo, la Marco Zurzolo Band con musiche originali e inedite, firmate dal celebre sassofonista partenopeo. Appuntamento alle ore 21: 30.

Alla stessa ora ma a Viddalba, presso l’Anfiteatro – Parco degli Ulivi, ci sarà un omaggio alla grande musica, colonne sonore e non di film italiani ed internazionali, a cura del Quartetto Saverio Mercadante. Da Nino Rota per Fellini a Ennio Morricone per Sergio Leone, da Nicola Piovani per Benigni saranno suonate le colonne sonore che hanno accompagnato la filmografia di Spielberg e Hitchcock.

Il giorno dopo, 5 agosto, questa volta ad Aglientu alle 21:45, Rena Majore, Piazza Sirenella, il Quartetto Saverio Mercadante porterà in scena un viaggio musicale tra le opere dei grandi compositori che hanno firmato le musiche dei più celebri film italiani e internazionali: da Morricone a Rota, da Piovani a Hermann. Un omaggio elegante e coinvolgente ai capolavori del grande schermo, tra note, emozioni e ricordi.

Altro appuntamento della fondazione Bernardo De Muro, martedì 12 agosto, questa volta a Santa Teresa Gallura, per celebrare i 217 anni della nascita del paese.

