Sono tre gli appuntamenti programmati a Quartu per ‘La luna sotto casa’ da oggi a domenica in attesa del gran finale della notte di Ferragosto. Tre concerti, differenti tra loro, per conoscere altre culture musicali, anche internazionali.

Per oggi 6 agosto alle 21.30 in piazza XXVIII aprile è in programma lo spettacolo delle Kigaidaiko, che porta in scena l’arte del taiko, l’antica tradizione giapponese dei tambur. una volta a suon di musica, con un evento ritmico dai contenuti inclusivi e coinvolgenti. Per giovedì è in programma al Parco Paarodi Drum Circle è uno spettacolo unico, aperto a tutti, per creare musica. Non un solo protagonista quindi, ma tanti, che suonando insieme si fondono in un unico organismo pulsante: un’orchestra estemporanea, guidata da Catia Castagna, nel ruolo di facilitatrice, per creare la propria musica, senza spartito, senza imposizioni, nella stessa libertà di un pennello sulla tela.

E domenica 10 agosto, alle 21.30, terzo appuntamento in pochi giorni, ancora in musica, nuovamente nel Parco di Sant’Andrea. Una serata che riporta in auge le note degli anni Novanta, per riscrivere la storia del Bluegrass. Sul palco gli Accountry e Si Morry, band che riprende le hit dell’infanzia da karaoke - da ‘Wonderwall’ a ‘Freed From Desire’ - e le trasforma in cavalcate folk infuocate, con ritmi frenetici, armonie vocali da capogiro e un’ironia travolgente.

