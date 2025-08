Numerosi fan e appassionati di Rhove hanno danzato scatenati al ritmo di hit come “Shakerando" nella Piazza Italia di Senorbì in occasione della festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda. Il rapper milanese nella notte del primo agosto ha conquistato il pubblico, nelle primissime file soprattutto i giovanissimi, in quella che è la grande festa dell'estate senorbiese. Ieri invece è andato in scena lo spettacolo dei Radio Queen e Dj Diva.

È ricca la proposta del Comitato I Ragazzi del 1975: oggi, domenica 3 agosto, l’esibizione della SeuinStreet Band organizzata e offerta da Nossardi srl e Massimo Piredda, alle 22.30 in Piazza Italia lo spettacolo comico con Uccio De Santis. Il divertimento è assicurato. Domani, lunedì 4 agosto, alle 19 la messa in Parrocchia celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì, a seguire la processione solenne con il simulacro di Santa Mariedda e l'arrivo nella chiesetta di Santa Maria Della Neve dove si terrà un piccolo spettacolo pirotecnico; alle 22.30 la tribute band Zeros; martedì 5 agosto a Santa Mariedda sante messe alle 10.30 e alle 19, a seguire processione di rientro in Parrocchia, alle 22.30 Passione a 90; mercoledì 6 agosto alle 18.30 in Piazza Italia lo spettacolo del gruppo Let’s Rox Animazione con la partecipazione di Rossano Erriu, alle 22 l’estrazione dei biglietti della lotteria e lo spettacolo dell’Orchestra New Movida.

