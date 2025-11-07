“Gli uffici di prossimità della Regione Sardegna tra presente e futuro” è il titolo dell’incontro che si terrà a Milis lunedì 11 novembre a partire dalle 15 alla sala congressi Giardini Villa Pernis, in via San Paolo 18. Parteciperanno anche la presidente della Regione Alessandra Todde e il vicepresidente e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni.

Il progetto, avviato dalla Regione nel 2020 in partenariato con i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità Montane, gli uffici giudiziari, Anci e Cal, nasce in seguito alla revisione del sistema giudiziario del 2012 che ha ridimensionato gli uffici giudiziari e chiuso delle otto sedi distaccate dei tribunali sardi.

L’incontro è finalizzato alla valorizzazione e all’implementazione dell’importante iniziativa che attualmente vede coinvolti 109 comuni dell’isola (gli uffici di prossimità sono attualmente 21), in modo da ridurre in misura sempre maggiore le distanze, spesso fisiche e non solo burocratiche, tra i cittadini e i tribunali, soprattutto nelle aree interne e nei centri più piccoli della Sardegna.

Come fanno sapere dalla Regione, alle 15 sono previsti i saluti istituzionali della presidente Todde mentre alle 18 è previsto l’intervento del vicepresidente Meloni. L’incontro è aperto a tutti.

