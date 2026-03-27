“Tempio si fa in 3”: arte e solidarietà per ricostruire il Parco TendaSoriga e Mariore in scena con “La storia siamo noi”
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“Tempio si fa in 3”, la speciale rassegna griffata Insulae Lab (direzione artistica di Paolo Fresu), che unisce arte e vicinanza a sostegno della ricostruzione del Parco Tenda, spazio simbolo della comunità tempiese recentemente vittima delle intemperie della stagione invernale, presenta domani, sabato 28 marzo, alle ore 21:00, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania: “La storia siamo noi – voci, suoni e appunti di Sardegna”, di e con Flavio Soriga e Salvatore Maiore. Seconda e terza tappa della rassegna si terranno rispettivamente ad aprile e maggio.
È una produzione originale made in Berchidda, che nasce dalla fusione degli estri dello scrittore Flavio Soriga e del musicista Salvatore Maiore, «due anime sarde – scrivono gli organizzatori – appassionate, passionali, differenti e complementari, che danno voce, forma, violoncello e sostanza a un breve ma intensissimo racconto-spettacolo, in cui il romanziere, accompagnato dalle atmosfere musicali e dai cori del violoncellista, racconta con ironica consapevolezza e perizia storie e personaggi della storia sarda. Il tutto in un contesto intriso di significato e suggestioni, una sorta di archivio vivente che custodisce, come uno scrigno, e poi condivide con il pubblico il cuore sonoro della Sardegna».
L’intero incasso dello spettacolo, così come quello degli appuntamenti futuri, sarà devoluto alla ricostruzione del Parco Tenda, «perché i luoghi della cultura possano tornare a essere vissuti». Info e prenotazioni: 388 3503817 e 342 6476726; ingresso 15 €; ticket disponibili su oooh.events, al New Petit Hotel e al Teatro il giorno dello spettacolo.