Il Comune di Sinnai ha indetto un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse riservato ai Comitati religiosi locali, anche in forma coordinata tra loro. L'iniziativa è finalizzate all’allestimento e alla gestione di stand gastronomici e punti di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione della manifestazione etno-gastronomica che si terrà sabato 25 luglio 2026, presso il Parco Madonna della Fiducia di Solanas.

L'obiettivo è la valorizzazione delle tradizioni locali, delle produzioni del territorio e delle preparazioni tipiche, nell’ambito di una serata che prevede anche intrattenimento musicale etnico.

Il Comune assegnerà gratuitamente gli spazi pubblici necessari all’allestimento degli stand e potrà mettere a disposizione il supporto elettrico necessario, compatibilmente con le condizioni tecniche e organizzative dell’evento.Le domande devono essere presentate entro l'otto luglio.

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