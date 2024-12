Dopo il grande successo di domenica scorsa con migliaia di persone che hanno affollato due tratti delle vie Roma e Trieste, domani, 4 dicembre, è in programma a Sinnai il secondo appuntamento de "Le vie del Natale" organizzate dal Comune.

Mercoledì 4 dicembre, l'appuntamento è nella via Roma (dal civico 102 al civico 268) e via Mara (dal civico 1 al civico 30). I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle, scoprire regali originali e gustare prelibatezze tipiche delle festività.

«Un'occasione unica - si legge in una nota del Comune - per vivere il Natale in maniera autentica e coinvolgente, riscoprendo la bellezza delle tradizioni locali e il calore delle festività invernali».

Gli altri appuntamenti sono previsti per il 13 dicembre in via Giardini e per il 20 dicembre nella via Pineta.

© Riproduzione riservata