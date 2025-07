I gioielli che dalle vetrine passano alle sfilate, forme d’arte che s’intrecciano con la musica e la bellezza. Sabato 19 luglio, il centro di Porto Torres si trasformerà in un palcoscenico di arte, cultura e intrattenimento con “L’arte del Marchese” evento ideato dallo scrittore turritano Marco Pireddu e organizzato dal Centro Commerciale Naturale Botteghe Turritane e dai commercianti del corso, con il patrocinio del Comune di Porto Torres e in collaborazione con Confcommercio Nord Sardegna. A partire dalle 19 il centro del corso Vittorio Emanuele, davanti al Palzzo del Marchese, si animerà di colori con la sfilata di gioielli a cura di Tiziana Andolfi.

Seguirà il concerto di Marino De Rosas, uno dei chitarristi sardi più noti e apprezzati nell’Isola e non solo, che si esibirà accompagnato dalla splendida voce di Denise Gueye in una performance che promette emozioni uniche.

A concludere, il Dj set di Russo. “L’arte del Marchese” dedicherà spazi alla poesia, con la partecipazione di Eugenio Cossu, e all’arte, con Amedeo Chessa per lo spazio artistico “Il blu di Picasso”. A presentare la serata sarà Marco Pireddu in compahnia di diversi ospiti. Per l’occasione, il Palazzo del Marchese sarà illuminato di blu, il centro cittadino sarà allestito con spazi espositivi e le attività commerciali resteranno aperte fino alla mezzanotte.

