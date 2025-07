Domani, giovedì 17 luglio, ore 18.30, negli spazi del Comune di Sini si terrà l'evento conclusivo del progetto "Voci dalla Terra", promosso e curato dal C.E.A.S. del paese gestito da Stria srls, e finanziato dalla Regione Sardegna. Durante l'anno sono state portate avanti le diverse azioni che hanno coinvolto il plesso delle scuole medie di Ussaramanna, gli esperti dell'associazione ABC di Cagliari e la piattaforma di podcast Naturalistici “Trentina Talking Nat”. “Dopo una parte didattica in classe - afferma Giovanni Pischedda, responsabile di progetto - i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un podcast, scritto e interpretato da loro che è diventato l'episodio di chiusura di una serie di podcast presenti nella piattaforma nazionale”. Cinque podcast (quello dai ragazzi verrà presentato per l’occasione) che hanno toccato gli argomenti della cittadinanza globale e dei cambiamenti climatici.

“Vogliamo ringraziare tutti partecipanti – conclude Pischedda - il dirigente scolastico Roberto Scema e i professori, in particolare la docente Carla Vinci con l’animatore digitale della Scuola Carlo Murru, che si sono prodigati per la buona riuscita di tutto il progetto. Credo che “Voci dalla Terra” sia un esempio di ottima collaborazione tra tutti i partner, che ha prodotto risultati tangibili e fruibili per la conoscenza delle problematiche legate ai cambiamenti climatici”.

