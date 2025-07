Sbarca a Pula il 2 agosto lo “Spritz Republik”, il pool party supportato dall’Aperol che dalle 12 alle 24 trasformerà il campeggio di Santa Margherita, in via Flumendosa, in una festa destinata ad accogliere turisti e giovani provenienti da tutto l’hinterland. Un intero giorno pensato per chi sogna di evadere dal caldo estivo e vivere un’esperienza immersiva tra costume, spritz ghiacciato e tuffi rigeneranti. Il cuore dell’evento sarà la grande piscina circondata dalla natura, che si affaccia sull’azzurro mare di Pula, interamente allestita da Aperol con sdraio, cuscinoni, ombrelloni arancioni, luci scenografiche e gadget esclusivi che creeranno un’atmosfera inconfondibile.

Tanti gli artisti che si alterneranno alla consolle: a far ballare a bordo piscina ci avrà scelto di trascorrere una lunga giornata di divertimento nel campeggio di Santa Margherita saranno Carlo Whale, Giacomo Busonera, Matteo Bogazzi, Raffaele Sanna, Francesco Sanna e Markitto e Serra. A bordo piscina anche Mordi, food partner dell’evento. A rendere l’atmosfera ancora più unica, l’associazione Maestrale porterà una speciale esposizione artistica con live painting.

