La programmazione estiva del Museo archeologico Domu Nosta (Madn) prosegue questa sera, venerdì 18 luglio, alle 20, con la Conferenza "Il viaggio in Sardegna di Max Leopold Wagner, linguista, antropologo e fotografo". Appassionato conoscitore della linguistica sarda, l'antropologo tedesco mise in luce gli aspetti più importanti dell'idioma isolano: dalla fonetica alla morfologia, dalla formazione delle parole al lessico, il tutto in prospettiva rigorosamente scientifica. «La sua profonda opera di ricerca compiuta in Sardegna, tra il 1905 e il 1927, venne supportata da un’attività fotografica intensa e rigorosa che ha documentato quanto la dimensione linguistica e lessicale sia fortemente connessa al contesto umano che abita i luoghi e li modifica», dice Elisabetta Frau, direttrice scientifica del Museo e del parco archeologico.

Gli esiti dei suoi studi, i livelli di indagine in cui operò, ma soprattutto l’empatia verso l’Isola e i suoi abitanti, saranno oggetto del contributo scientifico curato da Felice Tiragallo, Docente di Discipline Demoetno antropologiche presso l’Università degli Studi di Cagliari.

© Riproduzione riservata